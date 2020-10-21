Школьница прикинулась одержимой, чтобы прогулять школу

Пользовательница Tiktok из восточной Африки притворилась, что в нее вселился демон, чтобы не ходить на экзамен в школе. Попытка кончилась провалом, пишет издание Unilad.

Школьница по имени Хадиджа (Khadija) утверждает, что накануне одержимой прикидывалась ученица из другого класса. Поскольку ее отпустили домой, Хадиджа решила воспользоваться тем же трюком. Во время урока она принялась биться о свой стол и кричать, что бога нет, а шайтан лучше всех.

Девушка не учла, что после первого случая школьное начальство выработало план борьбы со злыми духами.

Учитель отвел ее в молитвенное помещение, куда вскоре прибыли трое мужчин с палками. Они принялись читать Коран и допрашивать демона, периодический ударяя школьницу палкой.

После четвертого удара девушка призналась, что никакого демона нет, и все неправда. Мужчины посмотрели на нее и сообщили, что демоны всегда так говорят. Чтобы убедить их, Хадиджа рассказала им свой план и продемонстрировала, что может читать Коран. В итоге ей пришлось вернуться в класс и сдавать экзамен, которого она надеялась избежать.