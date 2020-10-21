Ещё
Далее:
Читайте также:

Школьница решила не ходить на экзамен и прикинулась одержимой демонами 

Lenta.ru 4 часа назад
Школьница прикинулась одержимой, чтобы прогулять школу
Фото: @dijonaay / TikTok
Пользовательница Tiktok из восточной Африки притворилась, что в нее вселился демон, чтобы не ходить на экзамен в школе. Попытка кончилась провалом, пишет издание Unilad.
Школьница по имени Хадиджа (Khadija) утверждает, что накануне одержимой прикидывалась ученица из другого класса. Поскольку ее отпустили домой, Хадиджа решила воспользоваться тем же трюком. Во время урока она принялась биться о свой стол и кричать, что бога нет, а шайтан лучше всех.

Девушка не учла, что после первого случая школьное начальство выработало план борьбы со злыми духами.

Учитель отвел ее в молитвенное помещение, куда вскоре прибыли трое мужчин с палками. Они принялись читать Коран и допрашивать демона, периодический ударяя школьницу палкой.
После четвертого удара девушка призналась, что никакого демона нет, и все неправда. Мужчины посмотрели на нее и сообщили, что демоны всегда так говорят. Чтобы убедить их, Хадиджа рассказала им свой план и продемонстрировала, что может читать Коран. В итоге ей пришлось вернуться в класс и сдавать экзамен, которого она надеялась избежать.
Ранее сообщалось, что в Зимбабве пастор поцеловал женщину на глазах у прихожан, чтобы избавить ее от злых духов. Затем он отошел в сторону, встряхнул руками и дал зимбабвийке какие-то указания.
Видео дня. Почему к вещам Кюри нельзя прикасаться 1500 лет
Последние новости
Путин прояснил планы властей по ограничениям из-за коронавируса Путин прояснил планы властей по ограничениям из-за коронавируса Чубайс попросил Путина отпустить его на пенсию Чубайс попросил Путина отпустить его на пенсию Популярные меры против коронавируса оказались неэффективными Популярные меры против коронавируса оказались неэффективными
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дворник оставил россиянам послание из листьев
Дворник оставил россиянам послание из листьев
На видео попала человеколюбивая белуха
На видео попала человеколюбивая белуха
Почему в России вдруг вспомнили о налоге на бездетность
Почему в России вдруг вспомнили о налоге на бездетность
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Открытия, которые ученые до сих пор не объяснили
03:17
Открытия, которые ученые до сих пор не объяснили
Безумный мир
Пес ринулся с ножом на жадную хозяйку
00:19
Пес ринулся с ножом на жадную хозяйку
Безумный мир
Медведь-шатун запугал Магадан
02:12
Медведь-шатун запугал Магадан
Безумный мир
Почему к вещам Кюри нельзя прикасаться 1500 лет
02:48
Почему к вещам Кюри нельзя прикасаться 1500 лет
Люди Истории
Как Петр I пытался победить коррупцию в России
12:24
Как Петр I пытался победить коррупцию в России
Люди Истории
Трагическая судьба «Каспийского монстра»
01:21
Трагическая судьба «Каспийского монстра»
Вещи Истории
Пассажир вручную запустил винт самолета в воздухе
00:36
Пассажир вручную запустил винт самолета в воздухе
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение