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Школьница прикинулась одержимой, чтобы прогулять школу 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Школьница прикинулась одержимой, чтобы прогулять школу
Фото: @dijonaay
Школьница по имени Хадиджа притворилась, что в нее вселился демон, чтобы не идти на экзамен в школе. Об этом пишет издание Unilad.
Накануне одержимой прикинулась ученица из другого класса. Тогда все закончилось тем, что девочку отпустили домой. После этого Хадиджа решила воспользоваться тем же трюком. Во время урока она стала биться о свой стол и кричать, что бога нет, а шайтан лучше всех.
Однако все пошло не по плану. Учитель отвел ее в молитвенное помещение, куда вскоре прибыли трое мужчин с палками. Они принялись читать Коран и допрашивать демона, периодический ударяя школьницу палкой.
И после четвертого удара Хадиджа призналась, что никакого демона нет. В ответ на это мужчины сказали, что демоны всегда так говорят. Чтобы они ей поверили, девушке пришлось рассказать весь план и показать, что она может читать Коран.
В итоге ей пришлось вернуться в класс и сдавать экзамен, которого она надеялась избежать.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россиянка нашла на берегу бутылку с посланием.
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Безумный мир
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