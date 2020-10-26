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Россияне захотели нарядиться коронавирусом 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Россияне захотели нарядиться коронавирусом
Фото: РИА Новости
Россияне на фоне пандемии не отказываются от возможности отпраздновать Хеллоуин, увеличив спрос на товары для него по сравнению с прошлым годом, при этом среди нарядов для праздника можно встретить даже костюм коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса для размещения объявлений "Авито".

"В 2020 году россияне увлечены подготовкой больше, чем в прошлом: в октябре текущего года спрос на товары для Хэллоуина вырос на 18% по сравнению с октябрем прошлого года. В ассортименте не только костюмы пиратов и ведьм, на рынке можно найти и более креативные решения — в этом году особенно популярен костюм коронавируса", — отметили в "Авито".

Двухметровая ростовая кукла в виде коронавируса обойдется россиянам в 20 тысяч рублей, однако на сервисе можно встретить варианты и подешевле. "На "Авито" представлены также и более бюджетные решения для тех, кто хочет быть вирусом на праздник — надувной костюм зеленого микроба, очень похожего на коронавирус, за 2500 рублей", — добавили в компании.
Продавцы многоразовых масок также адаптируют свои изделия под тематику праздника. "Например, в Барнауле на "Авито" разместили маски с супергеройскими и животными принтами, а пользователь из Тюмени продает маски с любыми принтами под заказ, в числе которых модели с клыками графа Дракулы. Помимо обычных многоразовых масок на "Авито" размещают и совсем нестандартные решения. Например, пользователь из Оренбурга продает маску палача с пометкой "от вирусов", — сказали в пресс-службе интернет-сервиса.
По данным компании, спрос на женские костюмы для Хэллоуина вырос на 14% в годовом выражении, а на мужские — на 23%. Средняя цена на костюмы для мужчин и женщин составила 2 тысячи и 1 тысячу рублей соответственно. Спрос на детские костюмы тоже вырос по сравнению с октябрем 2019: на 45% чаще искали костюмы для девочек, на 11% — для мальчиков. Цена костюмов для детей находится в пределах 700 рублей.
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Безумный мир , РИА Новости
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