Россияне планируют нарядиться коронавирусом на праздник

Несмотря на пандемию, россияне не отказываются от возможности отпраздновать Хеллоуин. По сравнению с прошлым годом спрос на товары для празднования увеличился. Среди самых популярных костюмов лидирует образ коронавируса.

"В 2020 году россияне увлечены подготовкой больше, чем в прошлом: в октябре текущего года спрос на товары для Хэллоуина вырос на 18% по сравнению с октябрем прошлого года. В ассортименте не только костюмы пиратов и ведьм, на рынке можно найти и более креативные решения — в этом году особенно популярен костюм коронавируса", — рассказали в компании "Авито".

Самый дорогой вариант в виде большой ростовой куклы стоит 20 тысяч рублей, но если поискать получше, можно найти и более бюджетные варианты, например, надувной костюм за 2500 рублей.

Продавцы многоразовых масок также адаптируют свои изделия под тематику праздника. Некоторые превращают обычные маски в супергеройские, другие окрашивают их в животные принты, а третьи наделяют клыками графа Дракулы. А пользователь из Оренбурга и вовсе продает маску палача с пометкой "от вирусов".

По данным компании Avito, спрос на женские костюмы для Хэллоуина вырос на 14% в годовом выражении, а на мужские — на 23%. Спрос на детские костюмы тоже вырос по сравнению с октябрем 2019: на 45% чаще искали костюмы для девочек, на 11% — для мальчиков.

Кажется, никакой вирус не испугает россиян, когда на пороге стоит праздник.