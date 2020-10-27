Россияне закупились к Хэллоуину БДСМ-комплектами и другими товарами для взрослых. Об этом свидетельствуют поступившие в распоряжение РБК данные онлайн-ритейлеров Ozon и Wildberries.

В Wildberries отметили растущий в этом году во время Хэллоуина интерес к товарам для взрослых.

За неделю с 19 по 25 октября увеличился спрос на чокеры (+15 процентов), портупеи (+20 процентов), гартеры (+21 процент), плетки (+22 процента), а также наручники (+24 процента), ошейники (+28 процентов) и БДСМ-комплекты (+36 процентов). Больше всего (на 44 процента) спрос вырос на ролевые костюмы.

Также онлайн-ритейлер отметил интерес к товарам для Хэллоуина. С 19 по 25 октября их клиенты заказали на 153 процента больше подобных товаров, чем за тот же период 2019-го. Кроме того, вырос спрос на маски и грим. В список наиболее покупаемых к Хэллоуину товаров вошли косплей-повязка «Наруто», шляпа волшебника, плащ вампира, маска «Крик», а также футболка COVID.

По данным Ozon, продажи карнавальных костюмов за октябрь 2020 года выросли в шесть раз по сравнению с октябрем 2019 года. В основном покупатели выбирают вампирские плащи и костюмы скелетов. Отмечается растущий спрос на искусственную кровь и костюмы для детей, продажи которых в октябре выросли на 333 процента по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Для украшения дома перед праздником россияне стали приобретать тыквы. Их продажи выросли в этом году в десять раз по сравнению с прошедшим. Также покупатели интересуются искусственной паутиной, постерами и подвесными украшениями.