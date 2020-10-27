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Женщина сделала селфи в очках и разглядела «призраков» в отражении 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Женщина сделала селфи в очках и разглядела «призраков»
Фото: Pixabay
Американка по имени Сара Медейрос (Sara Medeiros) сделала селфи в солнцезащитных очках, чтобы спросить мнение своего молодого человека о новом аксессуаре. При просмотре фотографии женщина пришла в ужас, увидев в отражении очков две человеческие фигуры. Снимок опубликован на сайте Quora.
Медейрос решила внимательно изучить фотографию, пока ждала ответ от возлюбленного в мессенджере. Автор поста разглядела мальчика и какого-то более взрослого человека в дверном проеме. Она написала, что была одна в квартире, поэтому загадочными фигурами не могли быть ее родственники.
Sara Medeiros
В подписи к снимку американка написала, что верит в духов, призраков и других сущностей из потусторонних миров.

«Мне говорили несколько медиумов, что со мной связан дух маленького мальчика и какая-то темная энергия», — заявила Медейрос.

Она не уверена в том, что на кадрах запечатлен именно призрак, однако была «напугана до чертиков».
Часть комментаторов поддержали Медейрос: они написали, что тоже испугались после просмотра фотографии. Однако многие пользователи сайта скептически отнеслись к появлению призраков на снимке, сославшись на обычную оптическую иллюзию.
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