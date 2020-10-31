Мужчина признался в романе с призраком 

Американец Гэри дэ Нойя признался, что на протяжении двух лет встречается с призраком по имени Лиза. При этом пара, по его словам, в последнее время проводит кинки-вечеринки с участием других духов. Об этом пишет Daily Star.

36-летний мужчина рассказал, что на фоне карантина из-за коронавируса его стали посещать параноидальные мысли. Например, о том, что его подруга-призрак ему изменяет. Тогда Лиза, по его словам, стала приводить своих друзей-духов к ним домой. Именно тогда пара решила устраивать секс-вечеринки.

По словам безработного американца, каждая вечеринка начинается с игры в «бутылочку» — на кого она покажет, с тем и нужно поцеловаться.

«После этого мы танцуем и играем в "голый Твистер", что-то в этом роде. А секс происходит тогда, когда он кажется естественным», — рассказал де Нойя.

Об отношениях с духом рассказывала и британка, называющая себя Аметистовое Королевство. Она даже планировала свадьбу с призраком, однако торжество не состоялось. По словам девушки, дух связался с плохой компанией во время поездки в Таиланд и стал принимал наркотики.