Берлинская пивная внесла Меркель в черный список 

Берлинская пивная Ständige Vertretung («Постоянное представительство») внесла канцлера Ангелу Меркель в черный список. Об этом сообщили владельцы заведения Йорн Петер Бринкманн и Ян Филипп Бубингер в видеообращении в Facebook.
Возмущение рестораторов вызвало введение в Германии карантина, запрещающего работу предприятий общественного питания. Они сослались на исследование института Роберта Коха, по которому шанс заражения в гастрономических заведениях не превышает трех процентов.
По их словам, правительство не подготовилось ко второй волне эпидемии коронавируса.
«Со стороны правительства не было предпринято никаких шагов, и было ожидаемо, что теперь врачи работают на грани возможностей», — заявили владельцы пивной.
Бринкманн и Бубингер отметили, что многие политики являются нашими гостями. «Некоторые из этих политиков решили вновь закрыть рестораны, запретить нам работать. Этих политиков мы немедленно вносим в черный список. Мы не будем рады канцлеру Ангеле Меркель, министру финансов Олафу Шольцу, премьер-министру Баварии Маркусу Зодеру, бургомистру Берлина Михаэлю Мюллеру», — заявили они, призвав своих коллег присоединиться к этому демаршу.