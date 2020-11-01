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Берлинская пивная внесла Меркель в черный список 

Lenta.ru и ещё 10 5 часов назад
Берлинская пивная внесла Меркель в черный список
Фото: Lenta.ru
Берлинская пивная Ständige Vertretung («Постоянное представительство») внесла канцлера Ангелу Меркель в черный список. Об этом сообщили владельцы заведения Йорн Петер Бринкманн и Ян Филипп Бубингер в видеообращении в Facebook.
Возмущение рестораторов вызвало введение в Германии карантина, запрещающего работу предприятий общественного питания. Они сослались на исследование института Роберта Коха, по которому шанс заражения в гастрономических заведениях не превышает трех процентов.
По их словам, правительство не подготовилось ко второй волне эпидемии коронавируса.

«Со стороны правительства не было предпринято никаких шагов, и было ожидаемо, что теперь врачи работают на грани возможностей», — заявили владельцы пивной.

Бринкманн и Бубингер отметили, что многие политики являются нашими гостями. «Некоторые из этих политиков решили вновь закрыть рестораны, запретить нам работать. Этих политиков мы немедленно вносим в черный список. Мы не будем рады канцлеру Ангеле Меркель, министру финансов Олафу Шольцу, премьер-министру Баварии Маркусу Зодеру, бургомистру Берлина Михаэлю Мюллеру», — заявили они, призвав своих коллег присоединиться к этому демаршу.
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Комментарии 1
Безумный мир , Роберт Кох , Ангела Меркель , Михаэль Мюллер , Олаф Шольц
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