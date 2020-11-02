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Кот пропал на три дня и вернулся домой в долгах 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Кот пропал на три дня и вернулся домой в долгах
Фото: @changpuaksiam
Домашний кот в Таиланде пропал и вернулся домой через три дня с запиской о долге. Об этом сообщает издание The Indian Express со ссылкой на страницу района Чанг-Пхуак города Чиангмай в Facebook.
Хозяин переживал из-за исчезновения упитанного серого полосатого кота. Спустя три дня он снова заметил питомца перед своим домом. На шее животного появился ошейник, к которому была прикреплена записка. В послании говорилось: «Ваш кот не сводил глаз с макрели в моем киоске, поэтому я дала ему три штуки».
Угостившая животное владелица магазина подписалась как Тетушка Мэй (Aunty May) и оставила свой телефонный номер.
«Ушел на три дня и вернулся в долгах», — говорится в посте, где опубликованы фотографии животного.
Вид кота на фотографиях рассмешил многих пользователей Facebook. Некоторые из них оставили комментарии, в которых сообщили, что кот очень милый и что он совершенно не выглядит раскаивающимся. Другие подписчики предложили хозяину заплатить за макрелей. Остальные пользователи похвалили хозяйку магазина. Они предположили, что женщина оставила свой номер не для того, чтобы получить деньги, а с целью сообщить владельцу кота, что его питомец был в безопасности.
Ранее сообщалось, что в городе Бридгенд, Уэльс, кот по кличке Гэндальф (Gandalf) вернулся домой с угрожающей запиской, прикрепленной к его ошейнику. В послании говорилось: «Держите, пожалуйста, вашего кота дома. Почти каждый день он заходит в мой дом, крадет со стола еду, царапает диван и разбрасывает блох. Я не могу оставить окна открытыми. Честно говоря, мне это уже надоело. Если я еще раз увижу вашего кота в моем доме, я обещаю, что отвезу его куда-нибудь далеко. Спасибо!»
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