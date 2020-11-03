Мужчина выбросил на помойку два миллиона рублей

Египтянин в районе Джабрия в Кувейте по ошибке выбросил в мусорный контейнер мешок с восемью тысячами кувейтских динаров (2 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Al Khaleej Today.

Мужчина снял в банке крупную денежную сумму и положил ее в полиэтиленовый мешок. Позже он пошел выносить мусор и случайно взял с собой пакет, в котором лежали деньги.

Вернувшись домой, он осознал ошибку. Египтянин побежал к помойке, чтобы достать оттуда случайно выброшенные деньги, но к этому моменту мусоровоз уже вывез все мешки из контейнера.

Мужчина сообщил о произошедшем в полицию и приложил копию чека о снятии денег с банковского счета. Следователи выясняют, соответствует ли его заявление действительности.