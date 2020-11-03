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Мужчина по ошибке выбросил на помойку два миллиона рублей 

Lenta.ru 36 минут назад
Мужчина выбросил на помойку два миллиона рублей
Фото: Globallookpress.com
Египтянин в районе Джабрия в Кувейте по ошибке выбросил в мусорный контейнер мешок с восемью тысячами кувейтских динаров (2 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Al Khaleej Today.
Мужчина снял в банке крупную денежную сумму и положил ее в полиэтиленовый мешок. Позже он пошел выносить мусор и случайно взял с собой пакет, в котором лежали деньги.
Вернувшись домой, он осознал ошибку. Египтянин побежал к помойке, чтобы достать оттуда случайно выброшенные деньги, но к этому моменту мусоровоз уже вывез все мешки из контейнера.
Мужчина сообщил о произошедшем в полицию и приложил копию чека о снятии денег с банковского счета. Следователи выясняют, соответствует ли его заявление действительности.
Ранее сообщалось, что мусорщики помогли жительнице английского города Йарм, графство Норт-Йоркшир, отыскать на свалке конверт с деньгами, который она по ошибке выбросила в мусорное ведро. Деньги подарили ей родители на путешествие после отмена режима самоизоляции.
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