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Мужчина по ошибке выбросил на помойку два миллиона рублей 

Анастасия Иванова 32 минуты назад
Мужчина решил вынести мусор и выбросил два миллиона
Фото: depositphotos.com
Египтянин ошибся пакетами и выбросил в мусорный баке восемь тысяч кувейтских динаров (2 миллиона рублей).
Мужчина снял в банке крупную сумму и положил ее в полиэтиленовый пакет, чтобы не привлекать внимание окружающих. Позже он пошел выносить мусор и случайно захватил к мусорному мешку, пакет с деньгами.
Вернувшись домой, он сразу понял, что дома чего-то не хватает. Египтянин побежал к помойке, но к этому моменту мусоровоз уже вывез все мешки из контейнера.
Мужчина сообщил о произошедшем в полицию и приложил копию чека о снятии денег с банковского счета. Сейчас следователи выясняют, соответствует ли его заявление действительности.
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