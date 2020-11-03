Мужчина решил вынести мусор и выбросил два миллиона

Египтянин ошибся пакетами и выбросил в мусорный баке восемь тысяч кувейтских динаров (2 миллиона рублей).

Мужчина снял в банке крупную сумму и положил ее в полиэтиленовый пакет, чтобы не привлекать внимание окружающих. Позже он пошел выносить мусор и случайно захватил к мусорному мешку, пакет с деньгами.

Вернувшись домой, он сразу понял, что дома чего-то не хватает. Египтянин побежал к помойке, но к этому моменту мусоровоз уже вывез все мешки из контейнера.

Мужчина сообщил о произошедшем в полицию и приложил копию чека о снятии денег с банковского счета. Сейчас следователи выясняют, соответствует ли его заявление действительности.