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Как хирург расстался с невестой и женился сам на себе 

Диана Товсепова 2 часа назад
Как хирург расстался с невестой и женился сам на себе
Фото: depositphotos.com
Бразильские СМИ шумно обсуждают интересный "свадебный" случай. Как выяснил "Рамблер", самая обычная пара влюбленных собиралась пожениться, но незадолго до свадьбы они расстались. Жених, обычный хирург, вдруг решил, что отменять свадьбу нельзя, но новую невесту себе искать не стал.
Вместо этого, он решил устроить свадебную вечеринку со всеми своими близкими, и жениться на себе же. Поэтому заветное "Да" оригинальный хирург говорил в зеркало, а позже объяснял, что это все равно стало самым счастливым днем в его жизни.

"Я с людьми, которых люблю всем сердцем, и мы празднуем то, что должно было стать трагедией, но на самом деле стало комедией", — заявлял он.

Позже он рассказал местным СМИ, как пришел к такому решению:

"Я думал, как это сделать, около месяца. Отменить ли свадьбу или принять ее спортивно. Я решил, что уважаю и люблю себя, поэтому я тоже выйду замуж…".

Россияне в Сети также обсудили эту новость. Многие похвалили решение мужчины и не могли не пошутить:

"Меня интересует брачная ночь молодоженов" "Баба с возу— не пропадать же празднику!" "Все по любви, не по залету и муж хороший человек".

Некоторые при этом заявили, что очень хорошо понимают мужчину:

"Как я его понимаю, к 40 годам осознала, что никто мне кроме себя не нужен…".

*Прим.ред: орфография и пунктуация авторов сохранены.
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