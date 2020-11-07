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Голые влюбленные занялись сексом в пабе на глазах у прохожих 

Lenta.ru 2 часа назад
Пара занялась сексом в пабе на глазах у прохожих
Фото: Кадр из видео
В английском городе Рединг, графство Беркшир, влюбленные разделись догола и занялись сексом на глазах у прохожих. Видеозапись произошедшего опубликовала газета The Sun.
Кадры, на которых голые мужчина с женщиной занимаются любовью в пустом пабе The Hope Tap, появились в Twitter в пятницу, 6 ноября.

«Надеюсь, вы чистите кресла. Это уже совсем другая форма изоляции… Совершенно возмутительно», — подписал автор публикацию.

Отмечается, что в Великобритании возобновлен карантин из-за коронавируса. С 5 ноября граждане могут покидать свои дома только в случае необходимости. Ресторанам и барам разрешено работать навынос.
Ранее сообщалось, что в столице Северной Ирландии, городе Белфаст, влюбленные занялись сексом на оживленной улице и получили тюремный срок. Прохожие сняли нарушителей общественного порядка на камеру. Пару арестовали и обвинили в непристойном поведении.
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