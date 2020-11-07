Россиянка выиграла в лотерею пять тонн асфальта 

Жительница села Исянгулово, Республика Башкортостан, выиграла в лотерею пять тонн асфальта. Об этом сообщает новостной портал «Башинформ».

В Зианчуринском районе проводилась лотерея среди подписчиков на местную газету «Зианчуринские зори». Лилия Акчурина оформила подписку на второе полугодие и выиграла главный приз — пять тонн асфальта. Отмечается, что победительница уже много лет выписывает газеты «Зианчуринские зори», «ЗОЖ», «1000 советов» и «Аргументы и факты».

Организаторы акции рассказали, что во втором полугодии разыгрывалось два подарка — теленок и асфальт. «Редакция очень признательна тем, без кого розыгрыши не состоялись бы — нашим уважаемым спонсорам, людям думающим, читающим и понимающим, что газета району просто необходима», — подчеркнули они. Кто выиграл теленка, не уточняется.

Ранее сообщалось, что австралийка придумала необычный метод игры в лотерею и стала миллионершей. Она каждую неделю покупала два лотерейных билета. В одном она использовала даты семейных дней рождения, а в другой вписывала случайные числа.