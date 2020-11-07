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Россиянка выиграла в лотерею пять тонн асфальта 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Россиянка выиграла в лотерею пять тонн асфальта
Фото: Lenta.ru
Жительница села Исянгулово, Республика Башкортостан, выиграла в лотерею пять тонн асфальта. Об этом сообщает новостной портал «Башинформ».
В Зианчуринском районе проводилась лотерея среди подписчиков на местную газету «Зианчуринские зори». Лилия Акчурина оформила подписку на второе полугодие и выиграла главный приз — пять тонн асфальта. Отмечается, что победительница уже много лет выписывает газеты «Зианчуринские зори», «ЗОЖ», «1000 советов» и «Аргументы и факты».
Организаторы акции рассказали, что во втором полугодии разыгрывалось два подарка — теленок и асфальт. «Редакция очень признательна тем, без кого розыгрыши не состоялись бы — нашим уважаемым спонсорам, людям думающим, читающим и понимающим, что газета району просто необходима», — подчеркнули они. Кто выиграл теленка, не уточняется.
Ранее сообщалось, что австралийка придумала необычный метод игры в лотерею и стала миллионершей. Она каждую неделю покупала два лотерейных билета. В одном она использовала даты семейных дней рождения, а в другой вписывала случайные числа.
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Безумный мир , Аргументы и Факты
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