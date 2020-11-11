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Самые масштабные проекты в истории мира 

Елена Красовская 1 час назад
Смотрите ролик и узнайте о самых масштабных и дорогие проектах в истории человечества. Развитие науки и технологий сегодня позволяют создавать то, что раньше было лишь фантастикой. Правда, колоссальные проекты требуют немыслимых вложений, но и это не останавливает разработчиков и строителей. Видео расскажет о мосте в Китае длиной 50 километров, арабском городе Эль-Джубайле и аэропорте Дасин, который находится неподалёку от Пекина.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что на видео попала рыба с человеческим оскалом.
Безумный мир , Видео
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