Самые масштабные проекты в истории мира 

Смотрите ролик и узнайте о самых масштабных и дорогие проектах в истории человечества. Развитие науки и технологий сегодня позволяют создавать то, что раньше было лишь фантастикой. Правда, колоссальные проекты требуют немыслимых вложений, но и это не останавливает разработчиков и строителей. Видео расскажет о мосте в Китае длиной 50 километров, арабском городе Эль-Джубайле и аэропорте Дасин, который находится неподалёку от Пекина.