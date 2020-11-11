Гениальные изобретения, секрет которых утерян 

Ролик рассказывает об изобретениях, секреты которых по разным причинам оказались утерянными. И речь идёт не о выдумках последних двух столетий, а об изобретениях, сделанных века и даже тысячелетия назад. Что такое гибкое стекло, о котором говорили древние римляне? По какому принципу действовали зеркала Архимеда, уничтожавшие вражеские флоты? Как Страдивари добивался уникального звучания скрипок? Увы, пока мы до сих пор не разгадали эти секреты.