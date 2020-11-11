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Гениальные изобретения, секрет которых утерян 

Елена Красовская 4 часа назад
Ролик рассказывает об изобретениях, секреты которых по разным причинам оказались утерянными. И речь идёт не о выдумках последних двух столетий, а об изобретениях, сделанных века и даже тысячелетия назад. Что такое гибкое стекло, о котором говорили древние римляне? По какому принципу действовали зеркала Архимеда, уничтожавшие вражеские флоты? Как Страдивари добивался уникального звучания скрипок? Увы, пока мы до сих пор не разгадали эти секреты.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что было бы, если не месте Луны был Марс.
Безумный мир , Видео
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