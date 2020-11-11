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Мужчина наглотался шурупов ради теста на COVID-19 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Мужчина наглотался шурупов ради теста на COVID-19
Фото: depositphotos.com
Житель города Южный Милуоки в американском штате Висконсин наглотался шурупов, чтобы сдать тест на коронавирус. Об этом пишет Milwaukee Journal Sentinel.
В октябре 36-летний мужчина пришел на заправку и попросил вызвать ему скорую, так как он проглотил шурупы. Американец сделал это специально, потому что хотел пройти тестирование на COVID-19, но не нашел больницы, где это можно сделать.
На заправку приехала полиция и сотрудники экстренных служб. Мужчину отвезли в больницу и положили в отделении реанимации. Сделали ли ему тест на коронавирус, неизвестно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названо главное слово 2020 года, и это не коронавирус.
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