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В тайском кофе официантом стал робот 

Елена Красовская 7 часов назад
На видео попал робот, который обслуживает посетителей кофейни Black Canyon в Бангкоке. Чтобы получить кофе, посетители должны сделать заказ у терминала. Затем сотрудники кофейни готовят блюда и размещают их на роботизированной платформе, которая отправляется к нужному столику. По словам владельцев кофейни, это высокотехнологичное решение оказалось особенно удобным в период эпидемии коронавируса. поскольку исключает контакт между посетителями и сотрудниками.
Ранее «Рамблер» рассказывал про самых опасных птиц нашего мира.
Безумный мир , Видео
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