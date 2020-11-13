В тайском кофе официантом стал робот 

На видео попал робот, который обслуживает посетителей кофейни Black Canyon в Бангкоке. Чтобы получить кофе, посетители должны сделать заказ у терминала. Затем сотрудники кофейни готовят блюда и размещают их на роботизированной платформе, которая отправляется к нужному столику. По словам владельцев кофейни, это высокотехнологичное решение оказалось особенно удобным в период эпидемии коронавируса. поскольку исключает контакт между посетителями и сотрудниками.