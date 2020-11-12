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Россиянин два года заходил в свою квартиру через окно и исправился ради женщины 

Lenta.ru 4 часа назад
Россиянин два года заходил в квартиру через окно
Фото: Lenta.ru
В Ставрополе спасатели вскрыли дверной замок квартиры, ключи от которого собственник потерял два года назад. Все это время мужчина заходил домой через окно. Исправиться ему пришлось ради гостьи, сообщает местное издание 1777.ru.
Россиянин потерял ключи, но не сменил замок — он предпочел приставить к окну лестницу и всякий раз пользовался ею для входа и выхода из квартиры. Жилище 47-летнего мужчины расположено на первом этаже, поэтому подниматься было несложно. Обратиться за помощью к спасателям его вынудила необходимость — к мужчине в гости пришла женщина.

«Специалисты оперативно приехали на вызов и в присутствии участкового вскрыли замок слесарным инструментом, при этом не повредив дверь», — рассказали изданию в противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставропольского края.

В июле 2020-го в японском городе Хигасиура задержали злоумышленника, который прокалывал колеса автомобилей ради знакомств с женщинами. Он намеренно портил авто, а затем предлагал их владелицам помощь.
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