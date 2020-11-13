На выборах Птицы года обнаружен вброс голосов 

В Новой Зеландии с 2005 года проводят выборы птицы года. Таким способом организатор мероприятия, экологическая организация Forest and Bird, пытаются привлечь внимание к редким и вымирающим видам пернатых. Причем все происходит по-настоящему: с предвыборной кампанией и агитацией. А в этом году был зафиксирован даже вброс голосов. О необычном мошенничестве читайте в материале «Рамблера».

Голосование в этом году проводится со 2 по 15 ноября, как обычно, люди голосуют за птицу, достойную носить звание «Птицы года». Промежуточным лидером в своеобразной птичьей гонке стал малый пятнистый киви. Однако в начале недели было зафиксировано нарушение в голосовании: обнаружили вброс 1,5 тысяч голосов в поддержку пернатого. Именно этот факт и позволил малому пятнистому киви обогнать конкурентов.

Попытку сфальсифицировать результаты вовремя заметили и удалили фейковые голоса, поступившие с поддельных адресов электронной почты.

На данный момент лидирует в птичьей гонке антиподный альбатрос. Голосование завершится в воскресенье.