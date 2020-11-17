Голубя продали за 145 миллионов рублей

Голубя, занимавшего лидирующие места в птичьих гонках, продали на аукционе за 1,9 миллиона долларов (145 миллионов рублей). Как сообщает бельгийский новостной сайт The Brussels Times, особь признали самой дорогой в мире.

Двухлетнюю птицу по кличке Нью Ким выставил на продажу вышедший на пенсию тренер голубей Гастон Ван Де Вувер из бельгийской провинции Антверпен. Здоровье 76-летнего мужчины ухудшилось, поэтому он перестал участвовать в гонках и решил распродать всех своих 400 птиц.

Онлайн-аукцион Pigeon Paradise (PIPA) начал торги 2 ноября и завершил в воскресенье, 15 ноября. Новым хозяином уникального голубя-рекордсмена стал анонимный покупатель из Китая. Тот же аукционер в марте прошлого года установил мировой рекорд, выкупив голубя по кличке Армандо за 1,4 миллиона долларов (более 106 миллионов рублей).

В 2019 году сообщалось, что житель Новой Зеландии по ошибке купил тысячу живых кур за полтора новозеландских доллара (79 рублей по текущему курсу). Мужчина хотел приобрести одну курицу, сделал небольшую ставку и неожиданно выиграл аукцион.