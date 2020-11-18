Во Флориде за короткое время заметили двух огромных аллигаторов, по размерам напоминающих динозавров. О нашествии гигантских рептилий сообщил CBS.

Первый аллигатор впечатлил очевидцев, когда неспешно пересекал поле для гольфа в городе Нейплз. Другой выполз на затопленную из-за наводнения проезжую часть в национальном парке Эверглейдс.

Появившиеся в соцсетях ролики вызвали недоверие у многих пользователей, но не удивили специалистов.

«Если коротко, в аллигаторе на видео нет ничего необычного», — написал в Twitter биолог Дэвид Стин (David Steen) из флоридского природоохранного ведомства.

Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.

Ранее сообщалось, что четырехметровый аллигатор более двух часов таскал за собой лодку с охотниками по всему озеру, пока один из них не убил его выстрелом. Мужчины подняли рептилию в воздух при помощи грузоподъемника и сфотографировались с трофеем.