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11-летняя девочка голыми руками спасла акулу 

Lenta.ru 7 часов назад
В австралийском городе Хобарт, штат Тасмания, девочка голыми руками вытащила застрявшую в камнях акулу и спасла ей жизнь. Видео со спасением опубликовало издание ABC.
В среду, 18 ноября, 11-летняя Билли Ри выбралась с матерью Эбби и братом Флином на прогулку вдоль каменистого берега реки Деруэнт. Между камнями девочка заметила австралийскую головастую акулу. На кадрах видно, как Ри стоит на заросших водорослями камнях и вылавливает акулу. Она бесстрашно берет рыбу в руки и отпускает ее в водоем.
По словам Эбби, ее дочери нравится заботиться о природе и животных. Девочка постоянно приносит домой новорожденных зверей, оставшихся без матери, выхаживает их и отпускает на волю.

«У Билли есть некая связь с животными… Она умеет считывать их энергию»,

— подчеркнула мать.
Австралийская головастая акула — наиболее распространенный вид головастых акул в прибрежных водах южной Австралии. Представители этого вида могут достигать полутора метра, однако их стандартная длина не превышает метра. Этот вид акул считается крайне выносливым: они могут более суток обходиться без воды.
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Безумный мир , Видео
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