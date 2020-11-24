11-летняя девочка голыми руками спасла акулу 

В австралийском городе Хобарт, штат Тасмания, девочка голыми руками вытащила застрявшую в камнях акулу и спасла ей жизнь. Видео со спасением опубликовало издание ABC.

В среду, 18 ноября, 11-летняя Билли Ри выбралась с матерью Эбби и братом Флином на прогулку вдоль каменистого берега реки Деруэнт. Между камнями девочка заметила австралийскую головастую акулу. На кадрах видно, как Ри стоит на заросших водорослями камнях и вылавливает акулу. Она бесстрашно берет рыбу в руки и отпускает ее в водоем.

По словам Эбби, ее дочери нравится заботиться о природе и животных. Девочка постоянно приносит домой новорожденных зверей, оставшихся без матери, выхаживает их и отпускает на волю.

«У Билли есть некая связь с животными… Она умеет считывать их энергию»,

— подчеркнула мать.