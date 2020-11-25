Олень отнял ружье у охотника и унес его в лес

В городе Ческе-Будеёвице на юге Чехии охотники поведали полиции невероятную историю, пишет Der Spiegel. Когда группа охотников бродила по лесу в поисках мелкой дичи, одного из них атаковал и обезоружил олень.

Согласно сообщению на сайте полиции Чехии, олень, которого, вероятно, испугал лай собак, подбежал прямо к одному из вооруженных мужчин, задел его плечо, разорвал рогом рукав и выбил из рук ружье, после чего поднял брошенное оружие на рога и скрылся. Позже его заметили примерно в километре от места происшествия в Богемском лесу, и ружье все еще было у него на рогах.

Охотникам пришлось сообщить об инциденте в полицию. Того, кто найдет в лесу охотничий карабин под патроны 22 Hornet, призвали сдать его в ближайшее полицейское отделение.