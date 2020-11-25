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В Чехии олень отнял ружье у охотника и унес его в лес 

ИноСМИ 12 часов назад
Олень отнял ружье у охотника и унес его в лес
Фото: ИноСМИ.ру
В городе Ческе-Будеёвице на юге Чехии охотники поведали полиции невероятную историю, пишет Der Spiegel. Когда группа охотников бродила по лесу в поисках мелкой дичи, одного из них атаковал и обезоружил олень.
Согласно сообщению на сайте полиции Чехии, олень, которого, вероятно, испугал лай собак, подбежал прямо к одному из вооруженных мужчин, задел его плечо, разорвал рогом рукав и выбил из рук ружье, после чего поднял брошенное оружие на рога и скрылся. Позже его заметили примерно в километре от места происшествия в Богемском лесу, и ружье все еще было у него на рогах.
Охотникам пришлось сообщить об инциденте в полицию. Того, кто найдет в лесу охотничий карабин под патроны 22 Hornet, призвали сдать его в ближайшее полицейское отделение.
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Безумный мир , Spiegel
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