В Индии мужчина вернулся домой после собственной кремации. Об этой истории сообщает NDTV.

В начале ноября 75-летний индус получил положительный результат тест на коронавирус. Он был госпитализирован, а через два дня родственникам сообщили о его смерти. Тело хранилось согласно правилам по предотвращению распространения коронавируса, а лицо мужчины родным показали на расстоянии, из-за чего они, вероятно, не смогли его четко разглядеть.

Как рассказали родственники, они кремировали тело, когда им позвонили и сказали, что мужчина выздоровел и его нужно забрать из больницы. «Мы шокированы и удивлены. Мы привезли его домой. Мы не знаем, кого кремировали», — рассказал сын индуса.

Выяснилось, что мужчину перепутали с другим умершим пациентом с коронавирусом. Министерство здравоохранения штата Северная Бенгалия создало комитет из четырех человек для расследования инцидента.