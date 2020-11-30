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Курьезы, попавшие на скрытую камеру 

Диана Товсепова 11 часов назад
Скрыться от камер в современном мире практически невозможно. Повсюду стоят скрытые, и не очень, камеры. Да и всем известно, что как только случается что-то необычное, практически каждый из нас включает камеру своего телефона.
Самые странные ситуации на дорогах, в кафе и магазинах попали на видео и насмешили всех. Так, женщина пытается вынести между ног огромную коробку из магазина, а доставщик почты придумал оригинальный способ завершить заказ.
Смотрите видео, чтобы "подглядеть" за необычными курьезами, которые случаются повсюду незаметно для всех.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, на что можно потратить один доллар в разных странах мира.
Безумный мир , Видео
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