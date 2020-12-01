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Китайцы купили остров и запретили к нему приближаться 

Lenta.ru 8 часов назад
Китайцы купили остров и запретили к нему приближаться
Фото: Lenta.ru
Китайская компания выкупила часть острова в Австралии для застройки и запретила местным туристам приближаться к нему. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, фирма China Bloom арендовала земли на острове Кесвик в Квинсленде на 99 лет и установила на территории свои правила. Как утверждают жители региона, новые владельцы всячески препятствуют развитию туризма в этой местности и хотят, чтобы остров посещали исключительно богатые путешественники из Китая.
Например, руководство China Bloom запретило экскурсионным лодкам швартоваться возле общественного причала, отказало в доступе к взлетно-посадочной полосе и попыталось помешать приезжим пользоваться пляжем, установив различные ограждения и знаки.
Кроме того, сотрудники компании заблокировали все входы в национальный заповедник, расположенный на территории острова и занимающий 80 процентов его площади, а также потребовали, чтобы местные освободили арендуемые помещения.

«Я думаю, что им не нужны австралийцы на острове. Я думаю, что они решили сделать этот остров доступным исключительно для китайского туристического рынка», — рассказала одна австралийка, добавив, что новые владельцы Кесвика также не разрешают местным покупать там недвижимость.

В департаменте ресурсов Кесвика заявили, что подобные вопросы должны решаться в частном порядке.
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