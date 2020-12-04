Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Врач тайком заглядывал под юбки сотням женщин и попался 

Lenta.ru 58 минут назад
Врач тайком заглядывал под юбки сотням женщин
Фото: Unsplash
В Сингапуре поймали врача, который тайком заглядывал женщинам под юбки. Об этом сообщает AsiaOne.
В апреле прошлого года 34-летний Чу Бен Ви (Chu Ben Wee) приладил к ботинку миниатюрную камеру GoPro. С включенной камерой он подошел к 184 женщинам и снял их с ракурса, позволяющего заглянуть под юбку. Спустя три месяца извращенец вновь взялся за старое и снял на видео еще 300 женщин.
К тому времени, когда Чун Бен Ви попался, его жертвами стали более 480 женщин. Ему предъявлены обвинения в 17 случаях оскорбления женского достоинства. Каждое обвинение такого рода может быть наказано штрафом или тюремным заключением на срок до одного года.
В 2019 году сообщалось, что в малайзийском городе Куала-Лумпур погиб 53-летний мужчина, который заглянул под юбку посетительницы ресторана без разрешения. Злоумышленник пытался незаметно сфотографировать 24-летнюю девушку.
Видео дня. Как и почему разговаривают попугаи
Последние новости
В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса В России за сутки коронавирус обнаружен у 27,4 тысячи человек В России за сутки коронавирус обнаружен у 27,4 тысячи человек Иммунолог назвал способы избежать заражения COVID-19 внутри семьи Иммунолог назвал способы избежать заражения COVID-19 внутри семьи
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
08:55
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
Истории
Что не знает мир о новом президенте США
09:09
Что не знает мир о новом президенте США
Люди
Как и почему разговаривают попугаи
04:14
Как и почему разговаривают попугаи
Истории
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
08:06
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
Безумный мир
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение