Врач тайком заглядывал под юбки сотням женщин

В Сингапуре поймали врача, который тайком заглядывал женщинам под юбки. Об этом сообщает AsiaOne.

В апреле прошлого года 34-летний Чу Бен Ви (Chu Ben Wee) приладил к ботинку миниатюрную камеру GoPro. С включенной камерой он подошел к 184 женщинам и снял их с ракурса, позволяющего заглянуть под юбку. Спустя три месяца извращенец вновь взялся за старое и снял на видео еще 300 женщин.

К тому времени, когда Чун Бен Ви попался, его жертвами стали более 480 женщин. Ему предъявлены обвинения в 17 случаях оскорбления женского достоинства. Каждое обвинение такого рода может быть наказано штрафом или тюремным заключением на срок до одного года.