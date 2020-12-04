В таиландской провинции Краби рыбак поймал в реке странное существо с множеством длинных черных ног, передвигающееся по-паучьи. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare

41-летний Деша Сричай (Desha Srichai) нашел странное животное среди рыб, попавших в его сеть. Он с ужасом отбросил сеть, а затем осторожно потыкал существо палкой. Рыбак подумывал о том, чтобы сжечь его, но в итоге решил снять на видео и отпустить в реку.

Друзья Сричая полагают, что ему попалась морская звезда, относящаяся к виду Colobometra perspinosa. Эти иглокожие вырастают до 30 сантиметров в диаметре и могут иметь до десяти конечностей.