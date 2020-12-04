Ещё
Далее:
Читайте также:
Недетские истории в баре «На грудь»
Недетские истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶

Рыбак поймал странное существо с множеством длинных черных ног 

Lenta.ru 7 часов назад
В таиландской провинции Краби рыбак поймал в реке странное существо с множеством длинных черных ног, передвигающееся по-паучьи. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.
41-летний Деша Сричай (Desha Srichai) нашел странное животное среди рыб, попавших в его сеть. Он с ужасом отбросил сеть, а затем осторожно потыкал существо палкой. Рыбак подумывал о том, чтобы сжечь его, но в итоге решил снять на видео и отпустить в реку.
Друзья Сричая полагают, что ему попалась морская звезда, относящаяся к виду Colobometra perspinosa. Эти иглокожие вырастают до 30 сантиметров в диаметре и могут иметь до десяти конечностей.
Ранее сообщалось, что житель Таиланда выловил из моря рыбу с головой, похожей на грустное человеческое лицо, и решил, что она забрала у него удачу. По мнению специалистов, рыба напоминала представителей вида Pollicaris.
Последние новости
Голикова заявила о снижении темпов распространения коронавируса в России Голикова заявила о снижении темпов распространения коронавируса в России Курс доллара обвалился Курс доллара обвалился Китай третьим после США и СССР установил свой флаг на Луне Китай третьим после США и СССР установил свой флаг на Луне
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
08:55
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
Истории
Что не знает мир о новом президенте США
09:09
Что не знает мир о новом президенте США
Люди
Как и почему разговаривают попугаи
04:14
Как и почему разговаривают попугаи
Истории
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
08:06
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
Безумный мир
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение