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Женщине посоветовали сжечь дом из-за замурованной в стене куклы 

Lenta.ru 5 часов назад
Женщине посоветовали сжечь дом из-за замурованной куклы
Фото: Lenta.ru
Пользователи сети посоветовали женщине съехать из дома и сжечь его после того, как она обнаружила торчащее из стены лицо замурованной куклы. О находке рассказала сестра жительницы, опубликовав твит в своем аккаунте под именем The Only Living Dead Girl in New York.
Автор публикации рассказала, что ее сестра нашла куклу в подвале сразу после переезда в новый дом. Твит набрал почти 507 тысяч лайков, а около 40 тысяч пользователей поделились им в своих аккаунтах. Подписчики начали обсуждать произошедшее и в комментариях. Некоторые из них назвали куклу жуткой и предложили хозяйке сжечь помещение. Другие также восприняли игрушку как знак, что женщине не нужно оставаться в доме.
Некоторые пользователи задались вопросом, почему жительница не проверила дом перед переездом. В ответ на замечание автор поста ответила, что теперь ее сестра никогда не будет одинока. Однако были и те, кто связал находку с многолетней традицией. Один из них назвал куклу «подвальным младенцем» и рассказал, что в конце 1960-х —1970-х годов в Нью-Йорке и Калифорнии была популярна тенденция замуровывать в стены домов детали кукол, вырезки из газет, а иногда и наличные. Однако мужчина не пояснил, с чем был связан обычай.
В ноябре 2020 года жительница шотландского Глазго Кэтрин Гастон купила дом и нашла на его кухне банку, где в формальдегиде плавал аортальный клапан. Женщина сфотографировала часть сердца и отправила ее на конкурс самых странных находок, который устраивала мебельная компания ScS. В итоге владелица выиграла и в качестве приза получила диван.
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