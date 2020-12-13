Что стало с человеком из страны, которой нет на карте 

В июле 1954 года в токийском международном аэропорту появился человек, наделавший очень много шума. При этом выглядел он совершенно обычно, ничем особенно не выделялся и никаких противоправных действий не совершал. Лишь показал офицеру таможни очень странный паспорт, в котором местом его выдачи значилась загадочная несуществующая страна. О том, что произошло дальше, читайте в материале «Рамблера».

Паспорт мужчины не выглядел поддельным, вызывало удивление лишь название страны — Тауред. Путешественник утверждал, что его родина существует уже более тысячи лет и легко показал место жительства на карте — между Италией и Францией. Правда, очень удивился, почему Тауред на ней значится как Андорра.

Таможенники разводили руками и пытались доказать, что страны Тауред в мире просто не существует, но мужчина доказывал, что она реальна и утверждал, что прилетел в Японию именно из оттуда.

Сумасшедшим путешественник не выглядел, в подлинности его паспорта тоже не было сомнений, но как быть с несуществующей страной? Было решено провести расследование странной истории, а мужчину проводили в гостиницу, заперли в номере до выяснения обстоятельств и приставили к дверям охрану.

Наутро японские полицейские, пришедшие побеседовать с таинственным путешественником, обнаружили номер абсолютно пустым. Мужчина таинственным образом исчез, также из номера пропали все его документы.

Из комнаты он не выходил, балкона в номере не было, дверь была заперта снаружи. Как таинственному постояльцу удалось покинуть гостиницу и куда он исчез, так и осталось загадкой. Как не удалось выяснить и то, что это за загадочный Тауред, по словам путешественника находившийся на месте Андорры.

Есть версия, разумеется, неподтвержденная, что таинственный путешественник случайно попал в токийский аэропорт из параллельного измерения. Именно там он и обитал в своей вполне реальной стране под названием Тауред.