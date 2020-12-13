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Что стало с человеком из страны, которой нет на карте 

Александра Нечаева 2 часа назад
Что стало с человеком из страны, которой нет на карте
Фото: Кадр из фильма "Терминал"
В июле 1954 года в токийском международном аэропорту появился человек, наделавший очень много шума. При этом выглядел он совершенно обычно, ничем особенно не выделялся и никаких противоправных действий не совершал. Лишь показал офицеру таможни очень странный паспорт, в котором местом его выдачи значилась загадочная несуществующая страна. О том, что произошло дальше, читайте в материале «Рамблера».
Паспорт мужчины не выглядел поддельным, вызывало удивление лишь название страны — Тауред. Путешественник утверждал, что его родина существует уже более тысячи лет и легко показал место жительства на карте — между Италией и Францией. Правда, очень удивился, почему Тауред на ней значится как Андорра.
Таможенники разводили руками и пытались доказать, что страны Тауред в мире просто не существует, но мужчина доказывал, что она реальна и утверждал, что прилетел в Японию именно из оттуда.
Сумасшедшим путешественник не выглядел, в подлинности его паспорта тоже не было сомнений, но как быть с несуществующей страной? Было решено провести расследование странной истории, а мужчину проводили в гостиницу, заперли в номере до выяснения обстоятельств и приставили к дверям охрану.
Наутро японские полицейские, пришедшие побеседовать с таинственным путешественником, обнаружили номер абсолютно пустым. Мужчина таинственным образом исчез, также из номера пропали все его документы.
Из комнаты он не выходил, балкона в номере не было, дверь была заперта снаружи. Как таинственному постояльцу удалось покинуть гостиницу и куда он исчез, так и осталось загадкой. Как не удалось выяснить и то, что это за загадочный Тауред, по словам путешественника находившийся на месте Андорры.
Есть версия, разумеется, неподтвержденная, что таинственный путешественник случайно попал в токийский аэропорт из параллельного измерения. Именно там он и обитал в своей вполне реальной стране под названием Тауред.
Видео дня. Сокровища, спрятанные у всех на виду
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