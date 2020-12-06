Учёные передали изображение обезьянам прямо в мозг

Две обезьяны смогли «увидеть» и распознать буквы, которые генерировались массивом электродов, имплантированных прямо в мозг животных. Это может стать серьезным шагом для лечения слепоты.

Обезьяны воспринимают визуальную информацию, когда свет попадает на сетчатку их глаз. А ученые смогли показать животным изображения только при помощи электродов.

Учёные объяснили, что зрительная кора напоминает экран в кинотеатре. Каждая область её поверхности отображает поле зрения. Активация электродов в форме буквы «A», соприкасающихся со зрительной корой должна заставить человека или животное увидеть рисунок «A» из точек.