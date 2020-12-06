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Учёные передали двум обезьянам изображение прямо в мозг 

Даня Виттиг 5 часов назад
Учёные передали изображение обезьянам прямо в мозг
Фото: depositphotos.com
Две обезьяны смогли «увидеть» и распознать буквы, которые генерировались массивом электродов, имплантированных прямо в мозг животных. Это может стать серьезным шагом для лечения слепоты.
Обезьяны воспринимают визуальную информацию, когда свет попадает на сетчатку их глаз. А ученые смогли показать животным изображения только при помощи электродов.
Учёные объяснили, что зрительная кора напоминает экран в кинотеатре. Каждая область её поверхности отображает поле зрения. Активация электродов в форме буквы «A», соприкасающихся со зрительной корой должна заставить человека или животное увидеть рисунок «A» из точек.
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