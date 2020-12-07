Жена-изменщица спряталась от злого мужа на потолке

Изменившая супругу женщина попыталась спрятаться от полиции и разъяренного мужа на потолке комнаты в дешевом отеле. Об этом сообщает издание The Sun.

Вернувшийся домой после нескольких месяцев работы за границей филиппинец заметил, что жена к нему охладела. Женщина стала так часто уходить в выходные из дома, что ее супруг заподозрил неладное и решил за ней проследить.

Когда девушка, вновь сославшись на работу, уехала из дома, ее муж поехал следом за ней. В результате он увидел, как его жена высадилась у дешевого мотеля, встретившись там с молодым мужчиной.

Разъяренный муж, поняв, что его предали, тут же позвонил в полицию, так как на Филиппинах измена считается уголовным преступлением. Сотрудники правоохранительных органов задержали любовника женщины при попытке скрыться с места преступления, а вот саму изменщицу сначала долго никто не мог найти, пока с потолка в номере гостиницы не упал ботинок.

Оказалось, девушка спряталась в полости над потолком. Долгое время она наотрез отказывалась вылазить, лишь спустя полчаса женщинам-полицейским удалось уговорить ее спуститься.

Теперь обманутый супруг намеревается подать на жену и ее любовника в суд. Если вина неверной девушки будет доказана, ей грозит до шести лет лишения свободы.