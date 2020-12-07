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Жена-изменщица спряталась от разъяренного супруга на потолке 

Катерина Саломе 8 часов назад
Жена-изменщица спряталась от злого мужа на потолке
Фото: depositphotos.com
Изменившая супругу женщина попыталась спрятаться от полиции и разъяренного мужа на потолке комнаты в дешевом отеле. Об этом сообщает издание The Sun.
Вернувшийся домой после нескольких месяцев работы за границей филиппинец заметил, что жена к нему охладела. Женщина стала так часто уходить в выходные из дома, что ее супруг заподозрил неладное и решил за ней проследить.
Когда девушка, вновь сославшись на работу, уехала из дома, ее муж поехал следом за ней. В результате он увидел, как его жена высадилась у дешевого мотеля, встретившись там с молодым мужчиной.
Разъяренный муж, поняв, что его предали, тут же позвонил в полицию, так как на Филиппинах измена считается уголовным преступлением. Сотрудники правоохранительных органов задержали любовника женщины при попытке скрыться с места преступления, а вот саму изменщицу сначала долго никто не мог найти, пока с потолка в номере гостиницы не упал ботинок.
Оказалось, девушка спряталась в полости над потолком. Долгое время она наотрез отказывалась вылазить, лишь спустя полчаса женщинам-полицейским удалось уговорить ее спуститься.
Теперь обманутый супруг намеревается подать на жену и ее любовника в суд. Если вина неверной девушки будет доказана, ей грозит до шести лет лишения свободы.
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Безумный мир , МВД
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