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Бабушка случайно отправила обнаженные фото внучке и заставила ее страдать 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Женщина по имени Маркита Грин (Marquita Green) получила сообщение от бабушки — родственница случайно отправила внучке свои обнаженные фото. Грин запечатлела реакцию на неожиданное послание и опубликовала ее в TikTok.
Своим видом в кадре внучка показала, что интимные снимки бабушки заставили ее страдать: на видео женщина зажала рот рукой и закрыла глаза. «Я даже работать не могу», — прокомментировала Грин свое состояние после увиденного.
Блогерша уточнила, что позже пожилая родственница отправила голосовое сообщение и извинилась за отправку обнаженных фотографий. Бабушка сказала, что кадры предназначались для друга по имени Брайан, и попросила внучку удалить их с телефона.
За неделю ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров и 230 тысяч лайков. Многие зрители посмеялись над ошибкой бабушки, однако некоторые поддержали ее внучку.
«Я бы просто умер, если бы такое случилось со мной», — поделился своими мыслями один из комментаторов.
Некоторые, однако, посчитали, что старшему поколению сложно разобраться в новых технологиях, поэтому бабушку можно похвалить хотя бы за попытку.
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Безумный мир , Видео
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