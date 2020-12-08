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Мужчина объявил себя человеком-рыбой и вживил себе в череп два плавника 

Lenta.ru 6 часов назад
Человек-рыба вживил себе в череп два плавника
Фото: @maneldeaguas
Мужчина, идентифицирующий себя как человек-рыба, вживил себе в череп два плавника. Об этом сообщает LADBible.
Манэль Муньос (Manel Munoz), также известный под творческим псевдонимом Манель де Агуас, утверждает, что не считает себя «человеком на 100 процентов». У 24-летнего каталонца есть единомышленники, вместе с которыми он создал организацию по борьбе за права персон с межвидовой идентичностью в 2017 году.
Муньос также считает себя киборгом, так как вживил себе в голову два силиконовых плавника, которые он спроектировал самостоятельно. Человек-рыба утверждает, что из-за микрочипа, подсоединенного к имплантам, он может определять атмосферное давление, уровень влажности и чувствовать изменения температуры воздуха. Каждый плавник весит 500 граммов. Операцию по установке плавников ему провели в Японии.
Каталонец снимает плавники во время мытья и перед сном. Он признается, что импланты часто привлекают взгляды прохожих, но ему абсолютно все равно, что о нем подумают. Когда плавники подают ему сигналы, он слышит «вибрирующий звук, проходящий по костям черепа».
Человек-рыба надеется, что благодаря его деятельности лопнет «пузырь антропоцентризма», в котором, по его мнению, живет весь мир. «На сегодняшний день люди живут в огромном антропоцентрическом пузыре, они воспринимают природу как иерархическую лестницу, на вершине которой находится человек. Я надеюсь низвергнуть эти убеждения», — объяснил он свою миссию.
Ранее сообщалось, что француз Энтони Лоффредо покрыл все свое тело татуировками, отрезал нос и уши, а также разрезал язык надвое ради сходства с инопланетянином. Он не собирается останавливаться на достигнутом и планирует дальше делать пластические операции.
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