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Мужчина услышал странные звуки в темноте, сделал фото и съехал после увиденного 

Lenta.ru 7 часов назад
Мужчина сделал фото в доме и съехал
Фото: Reddit
Пользователь Reddit под ником OopySpoopyMan напугал интернет снимком, который он сделал в темноте. Многие зрители увидели на фотографии призрака.
Мужчина написал, что живет с тремя друзьями, но в то время был дома один. Он услышал странный звук из кухни и после этого решил сделать фотографию из соседней комнаты. При приближении картинки на снимке можно разглядеть человеческий силуэт — прозрачное лицо.
Reddit
Пост собрал более 1,3 тысячи комментариев за сутки. «Я увеличил масштаб и подумал: "Черт возьми, ничего такого… Черт возьми!" И чуть не сбросил свой iPad с колен», — написал один из испугавшихся пользователей. «Охренеть. Самое время съезжать», — посоветовал другой юзер. Однако некоторые посетители Reddit не поверили в подлинность снимка: они предположили, что изображение было отредактировано или что на двери висела белая маска.
При этом автор поста придерживается «призрачной» версии: он написал, что после увиденного сказал соседям по квартире, что вернется в старое жилище. Однако его друзья не испугались и остались жить в этом доме.
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