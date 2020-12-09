Голые фото бабушки заставили внучку страдать

Маркита Грин получила сообщение от своей бабушки на мобильный телефон. Но, открыв его, оказалась в неприятном удивлении — в сообщении содержались обнаженные фото родственницы. Грин записала видео с реакцией на полученный месседж и опубликовала его в TikTok.

На ролике видно, что внучка всем своим видом показывает отношение к ситуации — интимные снимки бабушки натурально заставили ее страдать.

"Я даже работать не могу!",

— поделилась она своими эмоциями.

Грин уточнила, что бабушка следом прислала голосовое сообщение, в котором извинилась за отправку своих интимных фото, и отметила, что сделала это случайно. А кадры предназначались для ее друга по имени Брайан.

За неделю видео в TikTok набрало более 1,5 миллиона просмотров и 230 тысяч лайков.