Голые фото бабушки заставили внучку страдать

Маркита Грин получила сообщение от своей бабушки на мобильный телефон. Но, открыв его, оказалась в неприятном удивлении — в сообщении содержались обнаженные фото родственницы. Грин записала видео с реакцией на полученный месседж и опубликовала его в TikTok.
На ролике видно, что внучка всем своим видом показывает отношение к ситуации — интимные снимки бабушки натурально заставили ее страдать.
"Я даже работать не могу!",
— поделилась она своими эмоциями.
Грин уточнила, что бабушка следом прислала голосовое сообщение, в котором извинилась за отправку своих интимных фото, и отметила, что сделала это случайно. А кадры предназначались для ее друга по имени Брайан.
За неделю видео в TikTok набрало более 1,5 миллиона просмотров и 230 тысяч лайков.
Ранее "Рамблер" писал, что студентка заработала на продаже своих трусов.