В детском учебнике нашли оскорбительную задачу

Отец по имени Уильям Сатклифф из Шотландии рассказал в своем «Твиттере» о задаче по математике, которая его возмутила.

Речь шла о женщинах, которые посещают спа и теряют там килограммы. Вторая часть заданий была посвящена мужчинам. Эти герои покупали велосипеды и делали упражнения. Задачи возмутили и жену Уильяма. Чтобы добиться справедливости, она поменяла имена героев задачки: женские на мужские, и наоборот.

Задача возмутила многих пользователей. Они посчитали, что такие задачи навязывают детям стандарты красоты в том возрасте, когда у них могут развиться расстройства пищевого поведения. Кроме того, задачу посчитали сексистской и написали, что она закрепляет гендерные стереотипы.

Правда, некоторые пользователи написали, что задача — всего лишь инструмент для изучения предмета, а школы не могут позволить себе постоянно менять учебники, даже если они не отражают современные общественные тенденции.

А ранее мы рассказывали, как мать возмутилась сексизмом на утреннике дочери.