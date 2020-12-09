Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Родители возмутились задачкой про худеющих женщин в учебнике по математике 

Letidor.ru 1 час назад
В детском учебнике нашли оскорбительную задачу
Фото: depositphotos.com
Отец по имени Уильям Сатклифф из Шотландии рассказал в своем «Твиттере» о задаче по математике, которая его возмутила.
Речь шла о женщинах, которые посещают спа и теряют там килограммы. Вторая часть заданий была посвящена мужчинам. Эти герои покупали велосипеды и делали упражнения. Задачи возмутили и жену Уильяма. Чтобы добиться справедливости, она поменяла имена героев задачки: женские на мужские, и наоборот.
Задача возмутила многих пользователей. Они посчитали, что такие задачи навязывают детям стандарты красоты в том возрасте, когда у них могут развиться расстройства пищевого поведения. Кроме того, задачу посчитали сексистской и написали, что она закрепляет гендерные стереотипы.
Правда, некоторые пользователи написали, что задача — всего лишь инструмент для изучения предмета, а школы не могут позволить себе постоянно менять учебники, даже если они не отражают современные общественные тенденции.
А ранее мы рассказывали, как мать возмутилась сексизмом на утреннике дочери.
Видео дня. Милые животные, которые способны вас убить
Letidor.ru: последние новости
От кухни до детской: что мы знаем о семьях самых известных поваров От кухни до детской: что мы знаем о семьях самых известных поваров Журнал Time впервые выбрал ребенка года Журнал Time впервые выбрал ребенка года В России выпустили елочные игрушки в маске от коронавируса В России выпустили елочные игрушки в маске от коронавируса
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Животные, которые совершили настоящий подвиг
10:08
Животные, которые совершили настоящий подвиг
Истории
Голые фото бабушки заставили внучку страдать
00:26
Голые фото бабушки заставили внучку страдать
Безумный мир
Милые животные, способные вас убить
10:04
Милые животные, способные вас убить
Истории
Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
06:47
Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
Истории
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
08:55
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
Истории
Что не знает мир о новом президенте США
09:09
Что не знает мир о новом президенте США
Люди
Как и почему разговаривают попугаи
04:14
Как и почему разговаривают попугаи
Истории
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
08:06
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
Безумный мир
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение