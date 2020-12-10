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Елку в российском городе украсили мусором 

Даня Виттиг 1 час назад
В городе Заречном Пензенской области новогоднюю елку решили украсить мусором. Местные жители заметили на дереве подвешенные на веревках коробки из-под чипсов и использованные бутылки. Задумку жители сняли на видео и выложили в Instagram о жизни города.
Дерево также украсили дырявыми и побитыми елочными шарами, ненужными CD-дисками и картоном. Снимая видео, местный житель обратил внимание и на блестящую мишуру, которую не просто повесили на елку, а поместили концы нити в пластиковые бутылки без дна.
Однако многие оказались недовольны новогодним декором и назвали украшения из мусора «издевательством над детьми и их родителями».
Ранее "Рамблер" сообщал, как подготовить печень к новогодним праздникам.
Безумный мир , Видео
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