Елку в российском городе украсили мусором 

В городе Заречном Пензенской области новогоднюю елку решили украсить мусором. Местные жители заметили на дереве подвешенные на веревках коробки из-под чипсов и использованные бутылки. Задумку жители сняли на видео и выложили в Instagram о жизни города.

Дерево также украсили дырявыми и побитыми елочными шарами, ненужными CD-дисками и картоном. Снимая видео, местный житель обратил внимание и на блестящую мишуру, которую не просто повесили на елку, а поместили концы нити в пластиковые бутылки без дна.

Однако многие оказались недовольны новогодним декором и назвали украшения из мусора «издевательством над детьми и их родителями».