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Новые предсказания Ванги. Что ждет человечество дальше? 

Даня Виттиг 3 часа назад
Раскрыты предсказания Ванги на 22 декабря 2020 года
Фото: https://ru.wikipedia.org/
Предсказания Ванги до сих пор занимают умы многих людей. Так, например, близкий друг ясновидящей Сергей Косторной уверен, что Ванга знала о коронавирусе. Об этом мужчина заявил в эфире шоу «На самом деле» Первого канала.
В прошлом году Косторной говорил о грядущем заболевании. Об этом мужчина узнал из пророчеств известной болгарской провидицы. Буквально через месяц появился коронавирус.
Впрочем, Косторной уверяет, что планету ждет не меньшее количество бед в будущем:

«В дату 22 декабря 2020 года выпадает пять двоек. Если не случится чудо и человечество не одумается, а продолжит нагнетать зло, гоняться за деньгами, устраивать войны, то могут произойти такие вещи, как общая эпидемия тяжелой болезни. В истории были периоды, когда чума выкосила огромные территории… Это может быть неожиданная война».

Друг Ванги добавил, что у него также имеются пророчества на будущий год.

«Предсказание о коронавирусе мне было разрешено сделать за семь дней, а следующее сенсационное тоже за неделю до Нового года. Ванга никогда не увлекалась нумерологией, не называла точных дат, только характерные приметы года… 22 декабря нужно ждать с опаской. Она говорила: «На солнышке погреемся, и черной тенью падет солнце». Стечение обстоятельств 21 и 22 декабря приведет к страшной вспышке на солнце. Я не говорю о том, что электронные приборы придут в негодность».

Впрочем, неизвестно говорит ли правду Сергей Косторной. Ведь еще несколько дней назад Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца опубликовала прогноз магнитных бурь на текущий месяц.
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