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Россиянка вышла замуж за чемодан и рассказала об отношениях с супругом 

Lenta.ru 4 часа назад
Россиянка вышла замуж за чемодан
Фото: Lenta.ru
«Одержимая» неодушевленными предметами россиянка вышла замуж за чемодан и привлекла внимание общественности. Соответствующий материал публикует портал Lad Bible.
Рейн Гордон из Москвы заявила, что различные объекты начали привлекать ее с восьми лет и что со временем ее интерес к ним начал развиваться в романтическом ключе. По словам девушки, сейчас она счастлива делить жизнь с серебристым чемоданом по имени Гидеон, который в данный момент является ее супругом.

«С детства я верила, что предметы и все, что нас окружает, наделено душой. Я верю в анимизм, а это значит, что во всем жизнь есть. В подростковом возрасте я влюбилась в новый торговый центр, который открылся в моем городе. Я знала, что это неправильно и выходит за рамки общественных норм, и никому об этом не говорила»,

— объяснила она.
Своего «возлюбленного» девушка приобрела в 2015 году в хозяйственном магазине.

«Я восхищалась тем, как он выглядел, но больше ни о чем не думала. Постепенно я поняла, что начинаю влюбляться. Мы разделили первые объятия и поцелуи, проводили много времени вместе по вечерам и ночам. Мы могли вести философские беседы в течение трех или четырех часов. Наша духовная связь и общение проявляются телепатически, но со стороны это выглядит как монолог»,

— призналась Гордон.
Так, в мае 2020 года «пара» вывела свои отношения на новый уровень и заключила брак. Несмотря на то что это произошло неофициально, девушка отметила, что она очень счастлива.

«Я дала положительный ответ на предложение и сделала заказ на обручальные кольца с индивидуальной гравировкой для себя и для него»,

— добавила она.
Свадьба прошла в номере отеля, а близкие друзья и брат присутствовали на церемонии по видеосвязи.
Героиня материала рассказала, что в 2017 году у нее были длительные отношения с мужчиной, однако ее пристрастие к неживым объектам послужило причиной их расставания.
Россиянка выразила надежду на то, что люди в будущем станут более понимающими и не станут судить других за их пристрастия.
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