Австралиец решил поцеловать огромного паука 

Австралийский музыкант Натан Кэй решил рискнуть и поцеловать огромного паука-охотника, который сидел на стене его дома. Все это он снял на видео и опубликовал в TikTok.
Музыкант показал, как тянется к опасному пауку, намереваясь его поцеловать.
«Будет забавно, если он сейчас прыгнет на мое лицо», — прокомментировал Кэй.
Однако паук испугался больше хозяина дома. Вместо нападения он неожиданно отскочил от мужчины. Как выяснил "Рамблер", это нормальная реакция пауков-охотников. Обычно они убегают, если к ним кто-то приближается, а их яд не опасен для людей.
«У нас есть несколько таких больших. Это домашние животные», — объяснил музыкант свое спокойное отношение к паукам.
Пользователи Сети написали, что так могут делать только жители Австралии.
«Обычный день в Австралии», «Самая австралийская вещь на свете».
Кто-то пошутил, что паук отскочил, потому что побоялся заразиться коронавирусом:
«Он не хотел подцепить COVID», «Паук такой: "Йо-о-у, не-е-ет"».
Ранее "Рамблер" рассказывал про разоблачение самых жутких фотографий.