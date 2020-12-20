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Австралиец решил поцеловать огромного паука 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Австралийский музыкант Натан Кэй решил рискнуть и поцеловать огромного паука-охотника, который сидел на стене его дома. Все это он снял на видео и опубликовал в TikTok.
Музыкант показал, как тянется к опасному пауку, намереваясь его поцеловать.

«Будет забавно, если он сейчас прыгнет на мое лицо», — прокомментировал Кэй.

Однако паук испугался больше хозяина дома. Вместо нападения он неожиданно отскочил от мужчины. Как выяснил "Рамблер", это нормальная реакция пауков-охотников. Обычно они убегают, если к ним кто-то приближается, а их яд не опасен для людей.

«У нас есть несколько таких больших. Это домашние животные», — объяснил музыкант свое спокойное отношение к паукам.

Пользователи Сети написали, что так могут делать только жители Австралии.

«Обычный день в Австралии», «Самая австралийская вещь на свете».

Кто-то пошутил, что паук отскочил, потому что побоялся заразиться коронавирусом:

«Он не хотел подцепить COVID», «Паук такой: "Йо-о-у, не-е-ет"».

Ранее "Рамблер" рассказывал про разоблачение самых жутких фотографий.
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Безумный мир , Видео
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