Австралиец решил поцеловать огромного паука 

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Австралийский музыкант Натан Кэй решил рискнуть и поцеловать огромного паука-охотника, который сидел на стене его дома. Все это он снял на видео и опубликовал в TikTok.

Музыкант показал, как тянется к опасному пауку, намереваясь его поцеловать.

«Будет забавно, если он сейчас прыгнет на мое лицо», — прокомментировал Кэй.

Однако паук испугался больше хозяина дома. Вместо нападения он неожиданно отскочил от мужчины. Как выяснил "Рамблер", это нормальная реакция пауков-охотников. Обычно они убегают, если к ним кто-то приближается, а их яд не опасен для людей.

«У нас есть несколько таких больших. Это домашние животные», — объяснил музыкант свое спокойное отношение к паукам.

Пользователи Сети написали, что так могут делать только жители Австралии.

«Обычный день в Австралии», «Самая австралийская вещь на свете».

Кто-то пошутил, что паук отскочил, потому что побоялся заразиться коронавирусом: