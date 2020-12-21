Комары-шатуны наводнили зимние леса России 

Встречи с кровососущими насекомыми жарким летом вряд ли кого-то могут удивить. Скорее, необычным покажется, если, отправившись летним днем в лес, вы не подвергнетесь нападению комаров. Но вот зимой столкнуться с этими маленькими «вампирами» точно никто не ожидает. Однако уходящий 2020 год продолжает удивлять: в последнии дни в Сети появилось сразу несколько сообщений от очевидцев, которые прямо в заснеженном лесу повстречали совершенно не реагирующих на холод комаров. О странных «комарах-шатунах» читайте в материале «Рамблера».

Обычно с холодами комары, как и многие другие насекомые находят себе укрытия (трещины в домах, дупла деревьев, подвалы, чердаки и пр.) и входят в диапаузу — приостанавливают развитие, что помогает им замедлит метаболизм, чтобы справиться с низкими температурами. Однако, что-то, видимо, пошло не так: лыжники и просто гуляющие люди в лесах России с удивлением стали замечать кровососущих насекомых прямо над сугробами.

Судя по рассказам очевидцев, комары чувствуют себя вполне вольготно, мороза и снега вовсе не боятся и пытаются атаковать прогуливающихся по лесу людей, вылетая прямо из сугробов.

Зимние комары буквально наводнили леса, откуда они взялись, точно сказать пока никто не может. Есть несколько версий: кто-то уверен, что «комары-мутанты» появились в результате распыления ядохимикатов, другие полагают, что это какой-то новый вид, третьи же и вовсе называют их предвестниками апокалипсиса.