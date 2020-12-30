Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶

Женатый каменщик проложил тоннель от своего дома к жилищу любовницы и попался 

Lenta.ru 16 часов назад
Женатый каменщик проложил тоннель от своего дома к любовнице
Фото: Lenta.ru
В Мексике женатый каменщик проложил тоннель, чтобы тайно встречаться с любовницей, и попался. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Строитель Альберто вырыл тоннель от своего дома к жилищу возлюбленной Памелы, проживающей в муниципалитете Вилья-дель-Прадо. Мексиканец пробирался к любовнице по секретному ходу, пока его жена спала, а муж Памелы — охранник Джордж — уходил на ночные смены.
Однажды Джордж вернулся с работы раньше обычного и уличил жену в изменах. Муж принялся искать Альберто и в результате нашел его под диваном, где находился проход в тоннель. Джордж спустился в подземный коридор, прошел до самого конца и оказался в доме Альберто.
Любовник просил Джорджа не рассказывать его жене об изменах, однако тот не стал его покрывать. Между мужчинами началась потасовка, которую остановили патрульные.
Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Пуэрто-Пеньяско, штат Сонора, ревнивый мужчина вырыл тоннель для слежки за бывшей супругой и застрял в нем. Прибывшие на место спасатели в течение 45 минут извлекали мексиканца из подземного хода.
Видео дня. Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
Последние новости
Санду назвала условие для визита в Россию Санду назвала условие для визита в Россию Доктор Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке при похмелье Доктор Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке при похмелье Зеленский запретил российским судам ходить по рекам Украины Зеленский запретил российским судам ходить по рекам Украины
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живут гопники в разных странах
04:32
Как живут гопники в разных странах
Истории
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
11:15
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
Истории
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
10:24
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
Люди
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
17:13
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
Истории
Что скрывается под песками Сахары
09:19
Что скрывается под песками Сахары
Истории
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Австралиец решил поцеловать огромного паука
00:17
Австралиец решил поцеловать огромного паука
Безумный мир
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
08:28
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение