Женатый каменщик проложил тоннель от своего дома к любовнице

В Мексике женатый каменщик проложил тоннель, чтобы тайно встречаться с любовницей, и попался. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Строитель Альберто вырыл тоннель от своего дома к жилищу возлюбленной Памелы, проживающей в муниципалитете Вилья-дель-Прадо. Мексиканец пробирался к любовнице по секретному ходу, пока его жена спала, а муж Памелы — охранник Джордж — уходил на ночные смены.

Однажды Джордж вернулся с работы раньше обычного и уличил жену в изменах. Муж принялся искать Альберто и в результате нашел его под диваном, где находился проход в тоннель. Джордж спустился в подземный коридор, прошел до самого конца и оказался в доме Альберто.

Любовник просил Джорджа не рассказывать его жене об изменах, однако тот не стал его покрывать. Между мужчинами началась потасовка, которую остановили патрульные.