Китайского журналиста восхитили русские кладбища 

Журналист китайского издания " Хуаньцю шибао " впечатлился русскими кладбищами, назвав их "похожими на парк".

Автора восхитило московское Новодевичье кладбище, на котором похоронены многие российские знаменитости. Он отметил, что это место представляет собой "высший уровень русской надгробной культуры".

По его мнению, другие кладбища также очень интересны для изучения. Журналист подчеркнул, что русские надгробия имеют разнообразную форму, красочны и трагикомичны. Кроме того, они являются "трехмерной биографией" умершего и рассказывают о его хобби и роде занятий.

"На надгробии может быть не только фотография хозяина могилы, но и изображения домашних животных, предметов обихода, и другого. На некоторых надгробиях может быть даже установлена скульптура машины, на которой усопший ездил при жизни",

— заключил автор.