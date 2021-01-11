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Жительница Испании сочла выпавший снег ненастоящим 

Lenta.ru 18 часов назад
Жительница Испании сочла выпавший снег ненастоящим: она записала видеоролик, где попыталась доказать искусственное происхождение осадков. Об этом пишет местная газета Semana.
На записи некая испанка поднесла огонь зажигалки к горсти снега и показала, что он чернеет, но не плавится. Экспериментатор заявила, что масса пахнет горелым пластиком. По ее мнению, это указывает на то, что весь снег, выпавший вместе с бурей «Филомена», ненастоящий.

«Эта дрянь, которую нам послали, — чистый пластик. Нас обманывают во всем», — заявила автор видео.

Отмечается, что испанцы все еще активно обсуждают опубликованный несколько дней назад ролик. Некоторые шутят, что женщина должна отрицать реальность огня, а не снега.
Видео прокомментировал биолог Альваро Байон: он объяснил, что из-за примесей, которые выделяются в зажигалке при сгорании бутана или бензина, образуется сажа. Она оседает на веществе, если к нему слишком близко поднесли зажигалку, что и создает «эффект горелого пластика».
Буря «Филомена» началась в Испании 9 января. В результате в стране наблюдаются сильные снегопады, дожди, порывы ветра. Жертвами непогоды стали четыре человека.
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