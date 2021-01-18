Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Миф о связи COVID с 5G стал предметом исследования 

Lenta.ru и ещё 2 18 января 2021
Миф о связи COVID с 5G стал предметом исследования
Фото: Lenta.ru
Международная консалтинговая компания Deloitte провела исследование о возможной связи между развертыванием сетей связи пятого поколения (5G) и ростом числа заражений коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
В результате теория о том, что COVID-19 якобы распространяется благодаря технологии 5G, была признана мифом.

«Это невозможно. COVID-19 — это вирус, который распространяется воздушно-капельным путем и передается от человека человеку. Вирусы не могут распространяться по радиоволнам», — утверждают авторы работы.

Также эксперты указали, что ошибочным является суждение и о том, что 5G способно ослабить иммунную систему людей.
Авторы исследования предупредили, что в 2021 году подобные слухи продолжат появляться, причем их количество окажется сопоставимым с 2020 годом.
Конспирологические версии о вреде стандарта связи 5G для здоровья стали появляться в сети по крайней мере с 2016 года. В первую очередь их публиковали на интернет-форумах и на YouTube. С распространением коронавируса в мире распространился слух о связи вышек 5G с пандемией. Адепты этой теории заговора утверждают, что излучение, которое исходит от вышек, вызывает те же симптомы, что и COVID-19.
Эксперты Оксфордского Института исследования журналистики выяснили, что главными распространителями мифов об инфекции являются знаменитости и политики с большим количеством подписчиков. В пример приводились актер Вуди Харрельсон и певица MIA, которые в соцсетях размещали «безосновательные» данные о связи усиления симптомов коронавируса с «излучениями» от вышек 5G. В России эту теорию поддерживает телеведущая Виктория Боня.
Видео дня. Как работало право первой ночи в Европе
Последние новости
Кремль прокомментировал ситуацию с Навальным Кремль прокомментировал ситуацию с Навальным США ввели новые санкции против «Северного потока-2» США ввели новые санкции против «Северного потока-2» «Газпром» впервые заговорил о провале «Северного потока-2» «Газпром» впервые заговорил о провале «Северного потока-2»
Комментарии
Безумный мир , Вуди Харрельсон , Виктория Боня
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые загадочные фотографии в истории
04:13
Самые загадочные фотографии в истории
Истории
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
05:20
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
Истории
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
10:19
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
Истории
Как работало право первой ночи в Европе
07:04
Как работало право первой ночи в Европе
Истории
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
11:06
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
Истории
Реальные города-призраки по всему миру
05:19
Реальные города-призраки по всему миру
Места
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
07:12
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
Истории
Как живет самый богатый правитель в мире
09:23
Как живет самый богатый правитель в мире
Люди
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
01:20
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
Безумный мир
Снос зданий, который пошел не по плану
08:33
Снос зданий, который пошел не по плану
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение