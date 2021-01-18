Миф о связи COVID-19 с 5G стал предметом исследования 

Все новости на карте

Международная консалтинговая компания Deloitte провела исследование о возможной связи между 5G и ростом числа заражений коронавирусом. Об этом сообщают РИА Новости

В ходе исследования теория о том, что COVID-19 якобы распространяется посредством 5G, была признана мифом:

«Это невозможно. COVID-19 — это вирус, который распространяется воздушно-капельным путем и передается от человека человеку. Вирусы не могут распространяться по радиоволнам».

Специалисты также отметили, что 5G не способно ослабить человеческий иммунитет.

Авторы исследования предупредили, что в 2021 подобные слухи не утихнут. Более того, их количество будет сопоставимо с 2020 годом.