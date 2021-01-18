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Женщина пережила остановку сердца и рассказала о загробной жизни 

Lenta.ru и ещё 1 18 января 2021
Женщина пережила остановку сердца и описала свои видения
Фото: Globallookpress.com
Женщина перенесла остановку сердца и рассказала о видениях загробной жизни, которые предстали перед ней в этот момент. Об этом сообщает издание Express.
Женщина по имении Энн У (Anne W) почувствовала себя плохо во время турнира по покеру, в котором участвовала вместе со своей возлюбленной.
Затем, уже будучи дома, она заснула, и ей приснился очень яркий сон.

«Это был Иисус на кресте. Римляне скрестили его лодыжки и прибивали к кресту. Я чувствовала его невыносимую боль», — отметила Энн.

Женщина рассказала, что после этого она проснулась. И вскоре после этого у нее произошел сердечный приступ.
«Все началось с боли в груди. Мне казалось, сердце выпрыгнет у меня из груди», — сообщила женщина.
Энн неожиданно она почувствовала, что покидает Землю. «Волны счастья и спокойствия проходили через меня вместе с болью. Я была за пределами своего тела, и в то же время внутри него», — сказала она.
Женщина отметила, что через поток энергии чувствовала, что все в мире взаимосвязано. «Я испытала сильное облегчение, и затем услышала громкий хлопок. Меня буквально вернули в мое тело, я закричала: "Я живая!"» — рассказала она.
Энн написала о пережитом в Фонд исследования посмертного опыта.
Ученые считают, что подобные яркие видения вызваны активностью мозга, когда человек оказывается близок к смерти.
Ранее сообщалось, что пожелавшая остаться неизвестной женщина рассказала об ощущениях во время клинической смерти после автокатастрофы. Она заявила, что видела свое безжизненное тело и обломки автомобиля, после чего отправилась, как она считает, в рай.
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Безумный мир , Иисус Христос
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