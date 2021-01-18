Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Четырех друзей напугало напоминающее снежного человека существо 

Lenta.ru 18 января 2021
Четырех друзей напугало напоминающее снежного человека существо
Фото: Lenta.ru
Странное существо, напоминающее снежного человека, напугало жителей канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает канадская газета The Star.
Вечером 25 декабря 2020 года четверо друзей, ехавших на автомобиле по шоссе в районе города Силвертон, заметили на обочине огромную фигуру. По их словам, она напоминала очень большого человека или медведя гризли, вставшего на задние лапы. Существо быстро опустилось на четыре лапы и скрылось в зарослях. Друзья остановили машину, сфотографировали его следы и отправили снимки криптозоологам, которые ищут снежных людей.
По мнению главы организации Bigfoot Field Research Group и ведущего программы «В поисках снежного человека» на канале Animal Planet Мэтта Манимейкера, подделка или розыгрыш исключены. «Окружающий следы нетронутый снег доказывает, что следы не сфабрикованы людьми, — объясняет он. — Длина шага превосходит возможности человека, пытающегося двигаться по сугробам до колена. Следы волочения и глубина показывают, что их не мог оставить прыгающий заяц. Линейный характер следов свидетельствует, что это был не медведь».
Спустя десять дней после наблюдения на месте происшествия побывала группа криптозоологов из Оканагана. Они изучили следы и пришли к выводу, что их мог оставить лось. «Очевидцы могли увидеть крупную лосиху, которая смотрела вперед, и принять ее за человекообразную фигуру», — говорит Манимейкер. В то же время он отмечает, что лосиных следов недостаточно для окончательного вывода.
В 2018 году сообщалось, что житель американского штата Монтана отправился в лес и чуть не погиб от пули охотника за снежным человеком. «Если я вижу что-то похожее на снежного человека, то просто стреляю в него», — объяснил он.
Видео дня. Как работало право первой ночи в Европе
Последние новости
Кремль прокомментировал ситуацию с Навальным Кремль прокомментировал ситуацию с Навальным США ввели новые санкции против «Северного потока-2» США ввели новые санкции против «Северного потока-2» «Газпром» впервые заговорил о провале «Северного потока-2» «Газпром» впервые заговорил о провале «Северного потока-2»
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые загадочные фотографии в истории
04:13
Самые загадочные фотографии в истории
Истории
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
05:20
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
Истории
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
10:19
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
Истории
Как работало право первой ночи в Европе
07:04
Как работало право первой ночи в Европе
Истории
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
11:06
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
Истории
Реальные города-призраки по всему миру
05:19
Реальные города-призраки по всему миру
Места
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
07:12
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
Истории
Как живет самый богатый правитель в мире
09:23
Как живет самый богатый правитель в мире
Люди
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
01:20
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
Безумный мир
Снос зданий, который пошел не по плану
08:33
Снос зданий, который пошел не по плану
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение